Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti

Avustralyalı bilim insanı Dr. Richard Scolyer, geçen yıl konferans için gittiği Polonya’nın Krakow kentinde yürüyüş sonrası rahatsızlandı ve kendisine beyin kanserinin en agresif bir türü olan glioblastoma teşhisi konuldu. Dr Scolyer, iş arkadaşı Profesör Georgina Long ile uzun zamandır birlikte yürüttüğü kanser tedavisiyle uzmanların gözetiminde tedavi olmaya başladı.

YILIN AVUSTRALYALISI SEÇİLDİLER

İki bilim insanı, 2009 yılında bir araştırma bursu almış ve o günden itibaren Sydney Üniversitesi’nde ‘vücudun kendi bağışıklık sistemini kanserin bir türü olan melanomla savaşmaya teşvik etmek için tasarlanmış immünoterapi ilaçlarının ilk insan denemelerini yürütüyorlardı.’ Yürüttükleri deneysel çalışmada kansere neden olan tümörün ameliyatla alınması öncesinde immünoterapi ilaçlarının tedavisini başlatıyorlardı. Böylece vücut bağışıklığı ameliyat öncesinde kanserle savaşmaya başlıyordu. Bu çalışmalarıyla yaşam süresini yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükseltmiş olan iki bilim insanı aynı zamanda Yılın Avustralyalısı 2024 Ödülü’nü de aldı.