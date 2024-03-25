Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup mücadeleleri öncesinde Avusturya ile hazırlık maçına çıkıyor. Macaristan karşısında, Montella yönetiminde ilk mağlubiyetini alan A Milli Takım, Avusturya karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu özel maç öncesinde, "Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Avusturya - Türkiye maçı tarihi ve saati...
Avusturya - Türkiye maçı için geri sayım başladı. 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile özel bir maça çıkıyor. Avusturya - Türkiye maçını televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, "Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye milli takım maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Avusturya - Türkiye maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22.45’te başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Avusturya - Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ OYUNCU ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ
A Milli Takım kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.