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Avusturya’da Nazi propagandası yapan general görevden uzaklaştırıldı

Avusturya'da Nazi propagandası içeren ifadelerin yazılı bulunduğu kıyafetle görüntüleri dijital platformda yer alan tuğgeneral, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı

Avusturya’da Nazi propagandası yapan general görevden uzaklaştırıldı
AA

Savunma Bakanı Klaudia Tanner, üst rütbeli askerin internette yayılan görüntüleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Videoda hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri eleştiren rütbeli askerin kıyafetindeki yazıya tepki gösteren Tanner, ifadelerin şok edici olduğunu söyledi.

Tanner, tuğgeneralin iktidara yönelik şahsi görüşünü dile getirmekte özgür olduğunu belirterek, "Nazi dünya görüşünü vurgulayıcı sözlere hiçbir şekilde tahammül göstermem" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; askerin disiplin kuruluna sevk edildiğini bildiren Tanner, görevinden de geçici olarak uzaklaştırıldığını kaydetti.

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