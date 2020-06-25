Avusturya’da PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteriye Türklerden tepki

AA

Türk ve yabancıların yoğunlukta yaşadığı 10. bölgede gösteri düzenleyen PKK sempatizanlarına, Türkler tepki gösterdi.İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar daha sonra arbedeye dönüştü.Heute gazetesine konuşan Polis Sözcüsü Markus Dittrich, olaylar nedeniyle bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Dittrich, iki grup arasında tırmanan gerginliğin kontrol altına alınması için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını, yaklaşık iki saat süren olayların sona erdiğini kaydetti.