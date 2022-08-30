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Haberler Gündem Çevre Ayamama'da endişe yaratan görüntü! Kırmızıya büründü - Öne çıkan haberler
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Ayamama deresi kırmızı renge büründü

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde endişelere neden olan bir görüntü ortaya çıktı. Derenin bu kez de kırmızı renge büründüğü görüldü

Ayamama'da endişe yaratan görüntü! Kırmızıya büründü - Öne çıkan haberler
Ayamama'da endişe yaratan görüntü! Kırmızıya büründü
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DHA

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi bu defa kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

DHA'nın haberine göre Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı.

Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

"KENTİN BİR AYIBIDIR"

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, "Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. Kiracı olmama rağmen milyarlarca param olsa buradan ev almam. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar. Buradan yabancı turist geçtiği zaman bizim ülkemizin bir kaybıdır." diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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