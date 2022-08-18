Atıyla nehre giren genç kayboldu 0:00 / 0:00

İHA

Aydın'ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düşen genç kayboldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri eyeri ters dönmüş vaziyette atı sudan çıkartırken genci arama çalışması başlatıldı.

Olay, Köşk-Dalaman yolu üzerindeki Büyük Menderes Nehri Köprüsü yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.E. (18) isimli genç, atıyla birlikte serinlemek için Menderes Nehri'ne girdi. Nehir içindeyken atının eyerinin ters dönmesi sonucu talihsiz gencin suya düşerek akıntıya kapıldığı iddia edildi.

AT CANLI HALDE BULUNDU, KAYIP GENÇ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, gencin bulunması için çalışma başlattı. At, nehirdeki bir adacıkta eyeri ters dönmüş şekilde canlı halde bulundu. At sudan çıkarılırken talihsiz gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonuç vermezken, havanın kararması nedeniyle sabah saatlerine kadar çalışmalara ara verildi.