Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aydın'da çıkan yangında binlerce arı öldü

        Aydın'da çıkan yangında binlerce arı öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı öldü. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek, olayın aydınlatılmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "20 kovanımı cayır cayır yaktılar"

        Aydın'daki olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın, büyüyerek 20 arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Binlerce arının öldüğü yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Arı kovanlarının sahibi Fahri Özcan, otların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tutuşturulduğunu iddia etti. Sabah saatlerinde kovanlarının bakımını yapmak için araziye gittiğini ifade eden Özcan, "Ben arı kovanlarımının bakımını yapıyordum. O esnada bir motorun geldiğini duydum ama bölgede başka arazi sahipleridir diye düşündüğüm için gidip bakmadım. Daha sonra motorun gittiğini ve ardından bir cayırtı sesi duydum. Gidip baktığımda otlar tutuşmuş ve alevler iki insan boyuna ulaşmıştı. Hemen 112'yi aradım ve durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar yangın yayıldı ve kovanlarımı tutuşturdu. 20 kovanım zarar gördü, arılarım telef oldu. Bunu yapanların biran önce bulunmasını istiyorum. Resmen 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Satın aldıkları dairelerinin başkalarına da satıldığını öne süren 80 kişiden suç duyurusu

        MARDİN'de özel bir konut projesinden satın aldıkları dairelerin başkalarına da satıldığını öne süren 80 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü