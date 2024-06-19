Yangında biri metruk 2 ev zarar gördü Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan biri metruk 2 evde hasar oluştu

Anadolu Ajansı Giriş: 19.06.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:06 facebook

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