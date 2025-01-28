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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta rota Ansu Fati! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!

        Kanat bölgesindeki eksiği gidermek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:03
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        Ara transferde önceliğini kanat forvet olarak belirleyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

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        Siyah-beyazlıların, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi kiralamak için devreye girdi.

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        Kara Kartal, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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        Katalan ekibiyle, siyah-beyazlıların görüşmeleri devam ediyor.

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        2019-2020 sezonunda Barcelona A Takımı'na yükselen Ansu Fati'nin 17 yaşındayken piyasa değeri 80 milyon Euro'ya ulaşmıştı. Ancak sonrasında yaşadığı menisküs sakatlığı kariyerini tersine çevirdi.

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        Daha sonra da sakatlıklardan çok çeken Fati, 2023-2024 sezonunda İngiliz ekibi Brighton'a kiralanırken, yine sakatlıklar nedeniyle aradığını bulamadı. Fati, bu sezon ise 8 maçta sadece 128 dakika sahada kaldı.

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        Siyah-beyazlılar, Fati dışında da yabancı kanat konusunda pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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