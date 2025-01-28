Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
Kanat bölgesindeki eksiği gidermek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi.
Ara transferde önceliğini kanat forvet olarak belirleyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Siyah-beyazlıların, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi kiralamak için devreye girdi.
Kara Kartal, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Katalan ekibiyle, siyah-beyazlıların görüşmeleri devam ediyor.
2019-2020 sezonunda Barcelona A Takımı'na yükselen Ansu Fati'nin 17 yaşındayken piyasa değeri 80 milyon Euro'ya ulaşmıştı. Ancak sonrasında yaşadığı menisküs sakatlığı kariyerini tersine çevirdi.
Daha sonra da sakatlıklardan çok çeken Fati, 2023-2024 sezonunda İngiliz ekibi Brighton'a kiralanırken, yine sakatlıklar nedeniyle aradığını bulamadı. Fati, bu sezon ise 8 maçta sadece 128 dakika sahada kaldı.