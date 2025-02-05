Aydın'da erzaklarını düşüren yaşlı adamın çabası yürek burktu
Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplamaya çabalarken görüntülenen yaşlı adam, Valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi
Aydın'ın merkez Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
VALİLİK SAHİP ÇIKTI
Görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi.
AA'nın haberine göre, ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi.
Kendisini ifade etmekte güçlük çeken yaşlı adam, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.Fotoğraf: AA
ÖZEL BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ
Ekipler Yüzer'i, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.