Aydın'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunun Kanyaşı mevkisinde Muammer Yasan'ın kullandığı 09 Z 0796 plakalı arkasında römork bulunan traktör, Hüdayi Sergin'in kullandığı 45 RJ 555 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör karşı şeride geçip tarlaya düşerken kamyonet bariyerlere çarptı. Kamyonet içerisindeki şişelenmiş zeytinyağları yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Sergin ile ayakları traktörün altından kalan Yasan, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kamyonette bulunan Gönül Sergin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Sergin ailesinin yakınları gözyaşı döktükleri görüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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