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        Haberler Gündem Aydın'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Aydın'da müstakil evde yangın çıktı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:06
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        Aydın'da müstakil evde yangın çıktı
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        Örentaht Mahallesi 1767 Sokak’ta E.A’ya ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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