Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Nazilli ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Şener Erdem’in karaciğeri, Ege Üniversitesi’nde 7 aylık Emir Çelik ile Celalettin Kutlu’ya (52) nakledildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, karaciğer nakli olan hastalardan Celalettin Kutlu’ya (52) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İKİ HASTA DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Şener Erdem, hayatını kaybetmişti. 32 yaşındaki genç adamın karaciğeri ise 7 aylık Emir Çelik ile Celalettin Kutlu’ya (52) umut oldu.

Karaciğer, minik Emir ve Kutlu'ya nakledildi. Nakilden sonra da iki hasta sağlığına kavuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, karaciğer nakli olan hastalardan Celalettin Kutlu’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olan karaciğer nakli konusunu misyon edindiğini ifade ederek, “Karaciğer nakli gerçekleştiren üniversite hastaneleri arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Hatta bu alanda Türkiye'nin en deneyimli karaciğer nakli ekiplerinden birini bünyemizde bulunduruyoruz. Bu ekip multidisipliner yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet vererek hastalarımıza şifa dağıtıyor. Bu başarılı nakillere imza atan akademisyenlerimizi ve ekiplerini kutluyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum’’ dedi.

"KARACİĞERİ İKİ PARÇAYA BÖLDÜK"

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ise başarılı geçen operasyonlar sonucunda hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ünalp, "Nazilli’de vefat eden vatandaşımızın yaşının genç olması dolayısıyla organları gayet sağlıklıydı. Bu organlardan karaciğeri aldıktan sonra hali hazırda ciddi bir kadavra sıkıntısı, organ sıkıntısı, çektiğimiz için bu organdan nasıl daha fazla faydalanabiliriz diye düşünüp karaciğeri iki parçaya böldük. Küçük parçayı 7 aylık bebeğimize naklettik. Büyük parçayı ise erişkin hastamıza naklettik. İki hastamızın da durumu şu an gayet iyi. Kadavra bağışının artması özellikle organ bekleyen hastalarımız açısından bir umut oluyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı organ nakli konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hasta Celalattin Kutlu da, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Beni sağlığıma kavuşturan Ege Üniversitesi’nde görev yapan doktorlarımıza, yardımcılarına ve ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarete, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turan, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ve hastane yönetimi katıldı.