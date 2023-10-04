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        Nazilli Belediyespor evinde kral

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:10
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        Nazilli Belediyespor evinde kral
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta bu sezon ligin başlamasına günler kala kurduğu kadroyla sürpriz yaparak 6 maçta 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Nazilli Belediyespor, özellikle iç sahada rakiplerine sahayı dar etti. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, 5 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Nazilli, 2'nci Lig'deki 38 takım arasında Beyaz Grup lideri Vanspor ve Kırmızı Grup lideri Amed Sportif'le birlikte iç sahada 3 maçta 9 puan toplayan 3 ekipten biri oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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