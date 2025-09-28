Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        İrem, restoranda yemek yerken yorgun mermi ile bacağından yaralandı

        AYDIN'da bir restoranda eşiyle yemek yiyen İrem Nur Karacasulu'nun (24) bacağına yorgun mermi isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:48 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İrem, restoranda yemek yerken yorgun mermi ile bacağından yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN’da bir restoranda eşiyle yemek yiyen İrem Nur Karacasulu’nun (24) bacağına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Karacasulu’nun bacağındaki mermi çıkartılırken, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında acı hissetti. Karacasulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Karacasulu'nun yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi. Bacağına saplanan mermi çıkartılan Karacasulu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

        Barış Karacasulu, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" dedi.

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis, silahlı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Söke 1970'te çıkış sürüyor
        Söke 1970'te çıkış sürüyor
        Tralleis'te antik çağlardaki "toprak zenginlerinin villaları" gün yüzüne çı...
        Tralleis'te antik çağlardaki "toprak zenginlerinin villaları" gün yüzüne çı...
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        İş yerinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
        Aydın'da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu
        Aydın'da silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu
        Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı