Aydın'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 19 operasyonda 253 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 7'si tutuklandı.
Operasyonlarda 31 kilo 197 gram kubar esrar, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram eroin, 349 kök Hint keneviri, 1739 sentetik hap ile 59 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.