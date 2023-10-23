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        Aydın'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

        Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:26
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        Aydın'da jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
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        Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 19 operasyonda 253 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 7'si tutuklandı.

        Operasyonlarda 31 kilo 197 gram kubar esrar, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram eroin, 349 kök Hint keneviri, 1739 sentetik hap ile 59 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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