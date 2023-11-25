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        İncirliova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:40
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        İncirliova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ramazan Çevik idaresindeki 09 AFS 552 plakalı kamyon, Karabağ Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Çevik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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