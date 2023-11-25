İncirliova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Çevik idaresindeki 09 AFS 552 plakalı kamyon, Karabağ Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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