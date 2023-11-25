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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı KADES bilgilendirme çalışması yaptı

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Efeler ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:43
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı KADES bilgilendirme çalışması yaptı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Efeler ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Aydın'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara kadına şiddet ve KADES'in amaçları ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi içeren broşürler dağıttı.

        Kadın jandarma astsubaylar, standı ziyaret eden vatandaşlara uygulama hakkında bilgilendirme yaptı, cep telefonuna KADES'i indirmek isteyen kadınlara yardımcı oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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