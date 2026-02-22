Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da uçurumda ceset bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 22:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uçurumda ceset bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

        Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet Çiftçi'ye (46) ait olduğu tespit edilen ceset, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası

        Benzer Haberler

        Didim'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
        Didim'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
        Aydın'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Aydın'da 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Başkan Çerçioğlu İncirliova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir a...
        Başkan Çerçioğlu İncirliova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir a...
        Kuşadası'nda uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti
        Kuşadası'nda uçurumdan düşen şahıs hayatını kaybetti
        Yelken Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı
        Yelken Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı
        Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup oldu
        Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup oldu