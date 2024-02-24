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        Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın (70) cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:20
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        Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız'ın (70) cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

        Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yıldız, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Yıldız için Özbaşı Mahallesi'ndeki Özbaşı Camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz ve gaziler de katıldı.

        Yıldız'ın cenazesi, namazın ardından Özbaşı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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