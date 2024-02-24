Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yıldız, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz ve gaziler de katıldı.

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