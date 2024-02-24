Aydın'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
N.B'nin kullandığı 09 AHF 984 plakalı kamyon, ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'a (55) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kart, kaldırıldığı Köşk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.
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