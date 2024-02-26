Aydın'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Aydın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Demir'in kullandığı 09 AAR 395 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Osmanyozgatlı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkartılan Demir, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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