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        Aydın'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Aydın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:59
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        Aydın'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Aydın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Demir'in kullandığı 09 AAR 395 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Osmanyozgatlı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkartılan Demir, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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