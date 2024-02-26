Efeler fren yaptı TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle yarışta yeniden iddialı konuma gelen play-off hattındaki Efeler 09 SFK, Pazarspor deplasmanında fren yaptı. Alt sıralardaki rakibiyle golsüz berabere kalan Aydın ekibi 36 puanla zirvenin 8 puan gerisine düştü. Galip gelemese de ikinci sıradaki Turgutluspor'la arasındaki farkı 1'e indiren Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, "Bozuk zeminde maç boyunca kapalı savunma yapan takıma karşı çözüm üretmeye çalıştık. 90 dakika boyunca üstün olan ve oynamaya çalışan takım bizdik. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Deplasmandan 1 puanla ayrıldık" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:47 facebook

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