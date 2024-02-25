Söke'de deve güreşi festivali düzenlendi

Güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da izledi.

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