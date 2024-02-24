Yenipazar'da fotoğraf sergisi açıldı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğunca fotoğraf sergisi açıldı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Tralleis Fotoğraf Topluluğunca fotoğraf sergisi açıldı.
Yenipazar Belediyesi Hafıza İstasyonundaki serginin açılışına Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı.
Siyah beyaz 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, 16 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
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