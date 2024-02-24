Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkartılan Zeus Tapınağı konferansa konu oldu

        Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da "Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı" başlıklı konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkartılan Zeus Tapınağı konferansa konu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Antalya'da "Magnesia kazıları ve Zeus Tapınağı" başlıklı konferans verdi.

        Kökdemir, Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED) verdiği konferansta, 2021 yılında Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde ortaya çıkartılan Zeus Tapınağı'na ilişkin bilimsel sonuçları paylaştı.

        Tapınaktaki "kent kurtarıcısı-kent koruyucusu" anlamına gelen "Sosipolis" kültü ve sıfatının içerdiği anlam üzerinde duran Kökdemir, bu sıfatın Hellenistik Dönem'de krallar ve Roma dönemindeki imparatorları ile olan bağına değindi.

        Zeus Tapınağı'nın ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerin hayata geçirildiğini ve çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kökdemir, bu çalışmalarla birlikte Magnesia'nın Kuşadası ve Didim gibi turizm potansiyeli yüksek merkezlere olan yakınlığıyla yeni bir turizm rotası oluşturulması potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Aydın'da 3 aracın karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        Aydın'da 3 aracın karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        Aydın filede Nilüfer'le oynuyor
        Aydın filede Nilüfer'le oynuyor
        Nazilli Belediyespor 3 puan istiyor
        Nazilli Belediyespor 3 puan istiyor
        Aydın'da bir tır ve iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da bir tır ve iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama
        Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama
        Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
        Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı