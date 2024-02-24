Aydın'da bir tır ve iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü Aydın'ın Köşk ilçesinde bir tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:10 facebook

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