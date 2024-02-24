Nazilli Belediyespor 3 puan istiyor TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem sportif olarak hem de mali olarak zor zamanlar geçiren Nazilli Belediyespor yarın 27'nci hafta maçında Kırşehir FK'ya konuk olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Adnan Kendiriciller görev yapacak. Nazilli Belediyespor'da geçen hafta Serik Belediyespor müsabakasında kırmızı kart gören Hakkı Can, Kırşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:08 facebook

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