Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama

        AYDIN merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün sabah saatlerinde Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün sabah saatlerinde Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
        Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
        Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza
        Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza
        Germencik'te seramik atölyesi açıldı
        Germencik'te seramik atölyesi açıldı
        Aydın'da horoz dövüştüren 9 kişiye para cezası verildi
        Aydın'da horoz dövüştüren 9 kişiye para cezası verildi
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı