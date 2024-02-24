Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın filede Nilüfer'le oynuyor

        SULTANLARLigi'nde geçen hafta evinde Muratpaşa Belediyespor'a 3-2 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Nilüfer Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyetle 11'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 20 müsabakada 9 galibiyet elde eden 8'inci basamaktaki Bursa ekibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini ilk yarıda evinde 3-1 mağlup etmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın filede Nilüfer'le oynuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SULTANLARLigi'nde geçen hafta evinde Muratpaşa Belediyespor'a 3-2 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Nilüfer Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyetle 11'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 20 müsabakada 9 galibiyet elde eden 8'inci basamaktaki Bursa ekibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini ilk yarıda evinde 3-1 mağlup etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor 3 puan istiyor
        Nazilli Belediyespor 3 puan istiyor
        Aydın'da bir tır ve iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da bir tır ve iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama
        Aydın merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 25 tutuklama
        Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
        Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
        Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza
        Aydın'da çiftlikte horoz dövüştürenlere 122 bin TL ceza
        Germencik'te seramik atölyesi açıldı
        Germencik'te seramik atölyesi açıldı