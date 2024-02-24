Söke'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakonak Mahallesindeki bir inşaatta çalışan M.N.G'nin (50) üzerine beton blok düştü.

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