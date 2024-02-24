Söke'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçakonak Mahallesindeki bir inşaatta çalışan M.N.G'nin (50) üzerine beton blok düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.N.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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