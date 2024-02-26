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        Kuşadası'nda 38'i çocuk, 90 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında 2 lastik bottaki 38'i çocuk, toplam 90 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik, 24 Şubat'ta saat 06.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk, toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı. Yine aynı gün saat 21.00'de lastik bottaki 19'u çocuk, 41 kaçak göçmen kurtarıldı. 2'nci kurtarmadaki göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Toplam 90 göçmen, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:20
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        Kuşadası'nda 38'i çocuk, 90 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında 2 lastik bottaki 38'i çocuk, toplam 90 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik, 24 Şubat'ta saat 06.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk, toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı. Yine aynı gün saat 21.00'de lastik bottaki 19'u çocuk, 41 kaçak göçmen kurtarıldı. 2'nci kurtarmadaki göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Toplam 90 göçmen, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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