Aydın'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baca temizlerken çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baca temizlerken çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Yücel Kocaoğlu (46), Yıldıztepe Mahallesi 160. Sokak'taki iki katlı müstakil evinin çatısındaki bacayı temizlerken, henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaoğlu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kocaoğlu'nun cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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