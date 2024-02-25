Aydın'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaoğlu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yücel Kocaoğlu (46), Yıldıztepe Mahallesi 160. Sokak'taki iki katlı müstakil evinin çatısındaki bacayı temizlerken, henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

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