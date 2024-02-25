Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 0-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda oynanan maçta lider Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Grupta galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe rağmen Play-Off hattındaki yerini korudu. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde 2 mağlubiyetin ardından puanla tanışan Kuşadasıspor, bu beraberlikle puanını 32'ye, zirvedeki yerini koruyan Karaköprü Belediyespor ise 47'ye çıkardı.

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