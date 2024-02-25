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        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 0-0

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda oynanan maçta lider Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Grupta galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe rağmen Play-Off hattındaki yerini korudu. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde 2 mağlubiyetin ardından puanla tanışan Kuşadasıspor, bu beraberlikle puanını 32'ye, zirvedeki yerini koruyan Karaköprü Belediyespor ise 47'ye çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:05
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        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 0-0
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda oynanan maçta lider Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Grupta galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe rağmen Play-Off hattındaki yerini korudu. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde 2 mağlubiyetin ardından puanla tanışan Kuşadasıspor, bu beraberlikle puanını 32'ye, zirvedeki yerini koruyan Karaköprü Belediyespor ise 47'ye çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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