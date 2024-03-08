Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Aydın'da mitingde konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Aydın'da mitingde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        Bakan Tunç, İncirliova ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya ile seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Germencik ilçesinde düzenlenen mahalle mitinginde partililere seslenen Tunç, seçilmeleri halinde Savaş ile Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen'in el ele vererek çalışacağını, hükümet olarak da onları destekleyeceklerini belirtti.

        Tunç, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının milletten destek aldıktan sonra şehirlerini geliştirmek ve kalkındırmak için gece gündüz çalışacağını ifade ederek, "Cumhur İttifakı'nın belediyeleri ulaşılabilir. Belediyelerimizde bir telefon açıldığında o telefon kaldırılır. Hemen onun yardımına koşulur. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri şefkatli belediyecilik yapar. Evde yatalak hastasını da düşünür ve onların yardımına koşar. Genç, ihtiyar, kadın erkek ayrımı yapmaz. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar. Her mahalleye hizmet götürür. Her ilçeye eşit hizmet götürür." diye konuştu.

        Aydın Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimini eleştiren Tunç, değişim zamanının geldiğini, hem büyükşehir belediyesinde hem de Germencik'te yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

        Bakan Tunç, siyasetin merkezine insanı koyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bir insan güçlenecek ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum olarak, millet olarak güçlü olalım. İşte onun için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar hep insanı güçlendirmek için çalışıyoruz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 81 vilayetinin her bir köşesinde milletimizin refahını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Türkiye'nin demokrasi standartlarını yükselttik."

        Mustafa Savaş ise Aydın'ın yerel yönetim anlamında kayıp yıllar yaşadığını belirterek, yönetime geldiklerinde yapacakları hizmetlerle şehre altın çağını yaşatacaklarını kaydetti.

        - Ziyaretler

        Bakan Tunç, programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret etti, Vali Yakup Canbolat'la görüştü, valilik anı defterini imzaladı.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Tunç, Aydın Adliyesi'nde Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Baro Başkanı Sezgin Çetin'le görüştü.

        Bakan Tunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik ve adliye çalışanlarına karanfil verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Aydın'da girişimci kadınlar sergi açtı
        Aydın'da girişimci kadınlar sergi açtı
        Aydın'da 'sahte fatura' operasonu: 18 gözaltı
        Aydın'da 'sahte fatura' operasonu: 18 gözaltı
        Aydın'da evin bahçesine devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Aydın'da evin bahçesine devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kontrolden çıkan kamyon, evin bahçesine devrildi
        Kontrolden çıkan kamyon, evin bahçesine devrildi
        Aydın'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü
        Aydın'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü