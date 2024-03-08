Aydın'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde ismi henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.

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