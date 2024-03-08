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        Aydın'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:00
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        Aydın'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Denizli'den İzmir istikametine giden yolcu treni, Hürriyet Mahallesi Yalkıdere Köprüsü'nde ismi henüz öğrenilemeyen kişiye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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