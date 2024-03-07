Nazilli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 09 AIY 411 plakalı hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'nda, A.A'nın kullandığı 09 AKC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet yola savruldu.
Yaralanan A.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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