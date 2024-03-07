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        Nazilli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:08
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        Nazilli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 09 AIY 411 plakalı hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'nda, A.A'nın kullandığı 09 AKC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet yola savruldu.

        Yaralanan A.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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