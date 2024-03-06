Aydın'da halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana geldi. Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki 09 M 0385 plakalı şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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