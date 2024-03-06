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        Aydın'da halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:50
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        Aydın'da halk otobüsü devrildi: 2'si ağır 27 yaralı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana geldi. Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki 09 M 0385 plakalı şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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