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        Aydın voleybolda zorlu sınavda

        SULTANLARLigi'nde son olarak seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenip 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda zirve yarışı veren Vakıfbank'la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:18
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        Aydın voleybolda zorlu sınavda
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        SULTANLARLigi'nde son olarak seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yenip 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda zirve yarışı veren Vakıfbank'la kozlarını paylaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 23 karşılaşmada 7 galibiyet alan Aydın temsilcisi 11'inci sırada yer alırken, 22 karşılaşmada 20 galibiyeti bulunan İstanbul ekibi ise 3'üncü basamakta bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine ilk yarıda evinde 3-2 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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