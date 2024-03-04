Nazilli'de obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Programın sonunda açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıktığını ifade ederek, sağlıklı beslenme ve spor sayesinde obezite ile mücadele edilebileceğini kaydetti.

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