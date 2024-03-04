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        Nazilli'de obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:02
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        Nazilli'de obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        "Sağlıklı beslen, hareket et, obeziteden korun" temalı yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Yürüyüş, Nazilli Lisesi önünden başladı, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahın ardından aynı yerde sona erdi.

        Programın sonunda açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olarak öne çıktığını ifade ederek, sağlıklı beslenme ve spor sayesinde obezite ile mücadele edilebileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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