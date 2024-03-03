Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor: 3-1

Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı 23'üncü hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-19, 25-14 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Aydın temsilcisi, 7'nci galibiyetini alırken; düşme hattındaki Sarıyer ekibi 5 galibiyette kaldı.

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