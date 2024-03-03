Efeler 09 SFK - Turgutluspor: 2-3

STAT: İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık

HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Berkay Salman, Ömer Okumuş

EFELER 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit - Berkan Ünal, Enescan Özdemir (Dk. 81 Ömer Turan), Furkan Külekçi, Alpay Eroğlu (Dk. 46 Uğur Çetinkaya), Sabutay Alper Bayülken, Enis Çelik (Dk. 44 Murat Sevimler), Polat Ertek (Dk. 58 Enver Abdullah Filiz), Burak Özbakır, Hakan Can Durdu, Tayyip Mevlüt Kaya (Dk. 81 Furkan Çarkçı)

TURGUTLUSPOR: Zekeriya Topayan - Emre Çölgeçen, Mert Denizli, Tolga Cevher, Hakkı Şimşek, Mustafa Yılmaz (Dk. 89 Feyzullah Şahin Güneş), Hamit Bayraktar (Dk. 71 Ozan Resuloğlu), Recep Metin (Dk. 89 Mustafa Köroğlu), Alperen Aydın (Dk. 35 Cihan Canpolat), Uğur Kurt (Dk. 89 Halilcan Doğan), Taha Gür

GOLLER: Dk. 44 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 90+7 Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - Dk. 4, 49 Tolga Cevher, Dk. 41 Hamit Bayraktar (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Sabutay Alper Bayülken, Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Mustafa Yılmaz (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Turgutluspor deplasmanda Efeler 09 SFK'yı 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 4'üncü ve 49'uncu dakikalarda Tolga Cevher, 41'inci dakikada Hamit Bayraktar attı. Efeler 09'un gollerini ise 44'üncü dakikada Tayyip Mevlüt Kaya ve 90+7'nci dakikada Uğur Çetinkaya kaydetti. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 42'ye çıkarırken, Efeler 09 ise 38 puanda kaldı.