Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor: 3-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kaybeden Nazilli Belediyespor evinde Kırklarelispor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 53'üncü dakikalarda Ahmet, 41'inci dakikada Hakkı Can atarken, konuk takımın tek sayısını 57'nci dakikada penaltıdan Ömer kaydetti.

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