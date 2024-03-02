Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor: 3-1
STAT:Nazilli İlçeHAKEMLER: Aykut Sergin, Rüştü Muhammed Orcan, Şükrü ÇavcıNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Hakkı Can, Baran, Ahmet (Dk.
STAT:Nazilli İlçe
HAKEMLER: Aykut Sergin, Rüştü Muhammed Orcan, Şükrü Çavcı
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Hakkı Can, Baran, Ahmet (Dk. 88 Güney), Salih (Dk. 64 Hüseyin Cihan), Yunus Emre, Ali (Dk. 82 Barışcan Işık), Ekrem, Özkan, Recep Efe, Talha (Dk. 82 Abdullah)
KIRKLARELİSPOR FUTBOL: Mızhat Burak - Bedirhan, Hüseyin Altuğ (Dk. 78 Bilal Musa), Hüseyin Eray, Furkan Fehmi (Dk. 78 Efe), Serkan, Erdinç, Sırat, Semih (Dk. 46 Muharrem), Efecan (Dk. 62 Okan), Yücel (Dk. 46 Ömer)
GOLLER: Dk. 17 ve Dk. 53 Ahmet, Dk. 41 Hakkı Can (Nazilli Belediyespor), Dk. 57 (Pen) Ömer (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Ozan Can, Ekrem, Hakkı Can (Nazilli Bld), Efecan, Sırat, Furkan Fehmi, Bilal Musa (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kaybeden Nazilli Belediyespor evinde Kırklarelispor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 53'üncü dakikalarda Ahmet, 41'inci dakikada Hakkı Can atarken, konuk takımın tek sayısını 57'nci dakikada penaltıdan Ömer kaydetti.
Bu sonuçla 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Nazilli Belediyespor 33 puana ulaşırken, Kırklarelispor 32 puanda kaldı.
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