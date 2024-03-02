Nazilli'de trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Burak Aşkın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Burak Aşkın hayatını kaybetti.
28 Şubat Çarşamba günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda kullandığı motosikletin refüjdeki demir korkuluklara çarpması sonucu ağır yaralanan Burak Aşkın (26), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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