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        Aydın'da kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:31
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        Aydın'da kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Ural (51) idaresindeki 32 SH 576 plakalı traktör, Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 AHE 205 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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