Aydın'da kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Ural (51) idaresindeki 32 SH 576 plakalı traktör, Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 AHE 205 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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