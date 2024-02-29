Aydın'da köpeklerin zehirlendiği iddiası inceleniyor

Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, duruma tepki gösterdi.

Atça Mahallesi'nde köpek ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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