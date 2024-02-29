Aydınlı 7 yaşındaki karting sporcusu Demirhan şampiyonaya hazırlanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki karting sporcusu Demirhan Yarenci, Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Kokart Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlçedeki pistte çalışmalarını karting eğitmeni Mehmet Yaman yönetiminde sürdüren ilkokul 1. sınıf öğrencisi Yarenci, 20-21 Nisan'da TOSFED Körfez Yarış Pistinde yapılacak şampiyonada "micro" kategorisinde mücadele edecek.

Gazetecilere yaptığı açıklamada yarışmada birinci olmayı hedeflediğini ifade eden Yarenci, "Karting sporunda bu sene nisan ayındaki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hocama ve babama beni eğittikleri ve yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitmeni Mehmet Yaman, karting sporunun zor bir spor olduğunu ancak Demirhan'ın çok istekli olduğunu belirterek, "Antrenmanda söylediklerimizi harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Bu konuda daha iyi olmak için de büyük çaba harcıyor. Fiziki ve mental anlamda kendisini hazırlamaya devam ediyoruz. Bu konuda özverili olması ve severek bu işi yapması bizim için en önemli faktör." diye konuştu.

Baba Cihan Yarenci ise Demirhan'ın motosiklet kullanmaya 3 yaşında başladığını, motor sporlarına olan hayranlığından dolayı karting sporuna başladığını söyledi.

Yarenci, "Yaman hocamızın bize olan desteği çok önemliydi. 7 aydır hocamızın yönetiminde şampiyonaya hazırlanıyoruz. Demirhan için elimizden gelen tüm olanakları sunuyoruz." dedi.