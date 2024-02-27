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        Söke'deki eski Efes Sineması kültür merkezi olarak hizmete açıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde restore edilen Efes Sineması ve otel binası kültür merkezi olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:33
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        Söke'deki eski Efes Sineması kültür merkezi olarak hizmete açıldı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde restore edilen Efes Sineması ve otel binası kültür merkezi olarak hizmet verecek.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde oluşturulan kültür merkezi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın katılımıyla açıldı.

        Törende konuşan Çerçioğlu, Söke'ye yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Söke halkına daha fazla hizmet edeceklerinin sözünü veren Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıldır Söke’ye hizmet ediyoruz. Fen İşleri olarak 304 kilometre yol çalışmasını tamamladık, ASKİ olarak 385 kilometre alt yapı çalışması, 245 kilometre içme suyu hattını yeniledik, 141 km kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yaptık. Güncel rakamla Söke’ye 1 milyar 163 milyon liralık yatırım yaptık." dedi.

        Söke Belediye Başkanı Arıkan ise 8 ay kadar önce göreve gelmesinin ardından binanın restorasyon çalışmalarını başlattıklarını, Söke'lilere verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin gurur ve heyecanını yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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