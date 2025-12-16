Söke'de trafik denetiminde 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza

Drone ile havadan desteklenen uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve plaka bulundurmamaktan 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza kesildi.

