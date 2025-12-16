Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de trafik denetiminde 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza

        Aydın'ın Söke ilçesinde drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 22 sürücüye 35 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

        Giriş: 16.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:38
        Söke'de trafik denetiminde 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza
        Aydın'ın Söke ilçesinde drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 22 sürücüye 35 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesine bağlı Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Söke-Kuşadası Yolu Ağaçlı Kavşağı'nda denetim gerçekleştirdi.

        Drone ile havadan desteklenen uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve plaka bulundurmamaktan 22 sürücüye 35 bin 228 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

