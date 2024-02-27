Aydın'da silahla vurulan kişi öldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle cinayeti işlediği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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