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        Aydın'da silahla vurulan kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:58
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        Aydın'da silahla vurulan kişi öldü
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        Aydın'ın Didim ilçesinde silahla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

        Çamlık Mahallesi'ndeki Ege Caddesi'nde silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, Osman Durmaz'ın (39) ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle cinayeti işlediği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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